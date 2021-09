Propangasflaschen aus Raiffeisenmarkt gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg. Zwanzig Propangasflaschen im Gesamtwert von rund 1000 Euro haben in der Nacht auf Freitag bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in den direkt an der L531 gelegenen Raiffeisenmarkt in der Dossenheimer Landstraße entwendet. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter über ein angrenzendes Gartengrundstück Zugang zum Außengelände des Marktes und brachten die Gasflaschen durch einen aufgeschnittenen Zaun nach draußen. Von dort müssen sie die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/45690 bei der Polizei zu melden.

