Projektil im Gesicht - was ist nachts in Haßloch passiert?

Haßloch. Die Augen sind blau und violett unterlaufen, das Gesicht fast zur Unkenntlichkeit angeschwollen, auf ihrer Stirn eine frisch genähte Wunde. So zeigt sich eine Instagram-Nutzerin aus Haßloch in den Sozialen Medien. Mit diesen Bildern hofft sie auf Hilfe und Aufklärung zu einem Vorfall am 11. Oktober. Nach Schilderung der Betroffenen soll ein Unbekannter in der Nacht gegen 23:30 Uhr in der Rotkreuzstraße mutmaßlich mit einem Luftgewehr auf Rollläden und Autos geschossen haben - und auf das Opfer. In den Polizeiberichten war zunächst nichts von diesem Vorfall zu lesen.

Das sagt die Polizei zu dem Fall

"Ja, es wurde eine Frau verletzt", bestätigt ein Sprecher der Polizei Haßloch auf Nachfrage dieser Redaktion. "Wir haben Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen." Da der Vorfall nachts stattfand, wurde der Vorfall zunächst als nicht öffentlichkeitswirksam eingestuft - das hat sich nun mit dem Post der betroffenen Frau geändert. Ob es sich um eine Schussverletzung handelt, wollte der Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen, die Umstände sind noch völlig unklar."