Programm wird erweitert

Bei Enjoy Jazz ist in diesem Jahr vieles im Fluss. Das Programm ändert sich hin und wieder. Neu auf dem Spielplan ist ein Abend mit dem Schweizer Pianisten Nik Bärtsch am Mittwoch, 10. November, 20 Uhr, im Landfried Loft in Heidelberg. Dort stellt er sein neues Buch „über die kreative Beziehung zwischen Geist und Körper im Kontext von Musik und Kampfkunst“ im Gespräch mit Festivalchef Rainer Kern vor und spielt solo einige seiner Stücke.

Neu ist auch ein Konzert der Mannheimer Musikhochschule am Montag, 8. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim. Dabei stellen sich die neuen Professoren und Professorinnen vor: Stefan Karl Schmid (Saxofon), Rainer Böhm (Piano), Peter Gall (Schlagzeug), Fola Dada (Gesang), Bernhard Meyer (E-Bass) und Robert Landfermann (Kontrabass). gespi