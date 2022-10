Premiere im TheaderTurm in Freinsheim

Freinsheim. Das TheaderFreinsheim feiert am Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr im TheaderTurm nach über zwei Jahren Pause eine neue Premiere. Zur Aufführung kommt das Familientheaterstück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ von Tilde Michels.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dieser Friedenspreis-gekrönten Erzählung haben vier verschiedenen Wesen den Mut, ihre Ängste voreinander zu überwinden und so ein friedvolles Miteinander für eine ganze eiseskalte Schneesturmnacht unter einem Dach zu schaffen. Anja Kleinhans spielt und erzählt diese berührende Geschichte in der Regie von Uli Hoch. Karten kosten 10 Euro für Kinder und 15 Euro für Erwachsene. Es wird um Reservierung gebeten unter tickets@theader.de.