Preisträger gesucht

Ludwigshafen. Der Rhein-Pfalz-Kreis vergibt in diesem Jahr wieder einen Ehrenamtspreis. Das gab die Kreisverwaltung am Freitag bekannt. Der Preis ist mit insgesamt 2500 Euro dotiert und wird diesmal auf drei Jahre ausgeschrieben. Durch die Corona-Pandemie konnte der Ehrenamtspreis im letzten Jahr nicht vergeben werden, so dass die Ausschreibung nun auf die Jahre 2019/2020/2021 ausgeweitet wird, hieß es.

AdUnit urban-intext1

Mit dem Preis sollen Initiativen, Gruppen oder Einzelpersonen geehrt werden, die „in besonders anzuerkennender Weise auf wirtschaftlichem, kulturellem oder sozialem Gebiet zum Wohl des Rhein-Pfalz-Kreises, seiner Einrichtungen und seiner Einwohnerinnen und Einwohner gewirkt haben“, so der Kreis.

Vorschläge bis 30. September

Die projektbezogenen Maßnahmen müssen nach dem 1. Januar 2019 begonnen haben und können bereits beendet oder spätestens Ende 2021 abgeschlossen sein. Über die Vorschläge, die bis zum 30. September 2021 bei der Kreisverwaltung eingereicht werden können, entscheidet eine Jury, bestehend aus Landrat Clemens Körner, den Kreisbeigeordneten, Vertretern der Kreistagsfraktionen sowie ehrenamtlich Tätigen. Eine Vorauswahl wird dem Kreistag zur letztendlichen Entscheidung vorgelegt. her