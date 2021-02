Sinsheim. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt Bodo Schiffmann hat in den vergangenen Monaten als medizinisches Sprachrohr der "Querdenker"-Bewegung bundesweite Bekanntheit erlangt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg erneut die Praxisräume des Mediziners in Sinsheim durchsuchen lassen. Das bestätigte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage dieser Redaktion.

Wie aus einer Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht, soll der Arzt in einer Vielzahl von Fällen unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben, um vermeintliche Patienten aus angeblich medizinischen Gründen von der Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung zu befreien. Nun ergaben Ermittlungen, dass die angeblichen Patienten teilweise mehrere hundert Kilometer vom Praxisstandort in Sinsheim entfernt wohnen würden, so dass der Verdacht bestehe, dass sie tatsächlich nie durch den Arzt untersucht worden seien und Gründe für eine Befreiung von der Maskenpflicht nicht bestanden haben könnten, heißt es in der Mitteilung.

Rund 100 Personen versammeln sich vor Praxis

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hatte das Amtsgericht Heidelberg den Durchsuchungsbeschluss erlassen. Bereits am Mittwochabend wurde damit damit begonnen, die Praxis- und Privaträume Schiffmanns zu durchsuchen. Die Polizei setzte ihre Arbeit am Donnerstagmorgen fort. Währendessen kamen ab 8 Uhr vor der Praxis rund 100 Personen zusammen. Die Versammlung war kurz nach 9 Uhr beendet. Eine Unterstützerin des Sinsheimer Arztes hatte die Versammlung bereits am Mittwochabend bei der Polizei angemeldet.

Mit der erneuten Durchsuchung erhärtet sich der Verdacht, dass Schiffmann falsche Atteste ausgestellt hat, die die vermeintlichen Patienten vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreien. Es hatte bereits im Oktober 2020 einen solchen Einsatz der Ermittler gegeben. Aus diesem Grund läuft beim Regierungspräsidium Stuttgart, das für die Arzt-Zulassungen in Baden-Württemberg zuständig ist, ein "berufsrechtliches Verfahren". Ein solches wird etwa eingeleitet, wenn gegen einen Arzt strafrechtliche Ermittlungen laufen.