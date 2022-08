Präparierter Tierköder in Neckargemünd - Hund muss notoperiert werden

Neckargemünd. Ein junger Hund ist am Samstagabend in Neckargemünd verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Halter, dass sein elf Monate alter Hund gegen 23.45 Uhr in der Straße "Am Mühlrain" etwas vom Boden aufnahm und schluckte. Der Halter entdeckte, dass an der Bordsteinkante mehrere mit Drahten versehene Wurststücke lagen. Der Hund wurde nur wenig später in einer Tierklinik operiert und der Draht entfernt. Laut Mitteilung der Polizei hat das Tier die Operation gut überstanden.

Die Polizeihundeführerstaffel hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die ausgelegten Köder wurden entfernt und mehrere Drähte daraus sichergestellt.

Zeugen, die ebenfalls betroffen waren oder Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06223 92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden. Zudem suchen die Beamten eine Zeugin, die ebenfalls in der Nacht mit zwei Hunden "Am Mühlrain" spazieren ging und auf die Köder aufmerksam wurde. Die Frau soll die Köder zur Sicherheit anderer eingesammelt haben.