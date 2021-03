Bad Dürkheim. Bei einem Verkehrsunfall am Montag ist ein 22-Jähriger in der der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Mann zuvor seinen Kleinbus am rechten Fahrbahnrand ab, um Briefe auszuliefern. Das Fahrzeug sei plötzlich losgerollt. Der 22-Jährige wurde zwischen dem Fahrzeug und einer Hauswand eingeklemmt. Mehrere Personen reagierten sofort – Sie setzten den Kleinbus zurück und versorgten den Verletzten bis zu Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hauswand wurde leicht beschädigt. Warum sich das Fahrzeug selbstständig in Bewegung setzte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

