Postbank-Filialen: Geänderte Öffnungszeiten am Mittwoch

Mannheim. Wegen einer Betriebsversammlung des Betriebsrats für die Filial-Mitarbeiter ändern sich an diesem Mittwoch die Öffnungszeiten einiger Postbank-Filialen, die auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post anbieten. Laut der Postbank öffnet die Filiale in O 2 von 9.30 bis 12 und von 14.30 bis 18 Uhr. In der Rheingoldstraße 16 ist von 9 bis 12 und 14.30 bis 18 Uhr geöffnet, in der Langen Rötterstraße 19-21 sowie im Speckweg 24-26 ist von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Postbank bittet Kunden um Verständnis.

