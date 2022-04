Positive Effekte zu verzeichnen

St. Leon-Rot. Halbzeit bei „Greifbares Glück - Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“, der aktuellen Förderaktion der Dietmar Hopp Stiftung. Im April wurden die Tovertafeln 41 bis 50 gespendet, bis September folgen 50 weitere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meike Leupold, stellvertretende Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung, freut sich, dass die Tovertafeln bei den bisherigen Spendenempfängern positive Effekte erzielen. Gleichzeitig macht sie den verbleibenden Bewerbern Mut: „Es bestehen noch gute Chancen für die zahlreichen Senioreneinrichtungen und Kliniken, demenzerkrankten Menschen Glücksmomente bescheren zu können! Immerhin haben wir von insgesamt 100 Tovertafel-Paketen erst die Hälfte vergeben.“

Im April können sich Senioreneinrichtungen in Bensheim, Bobenheim-Roxheim, Heidelberg (2), Mannheim (2), Mauer, Schwetzingen, Sinsheim und Speyer über die innovative Pflegetechnik freuen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geistige Anregung

Die interaktive Spielekonsole kann Menschen mit Demenz geistig und körperlich anregen. Mithilfe eines an der Decke hängenden Beamers werden Spiele auf einen Tisch projiziert, zum Beispiel ein Fußballfeld, ein Aquarium oder ein Memoryspiel. Mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt die Tovertafel Bewegungen, so dass die Bilder auf Bewegungen der Spieler reagieren. Sie werden dadurch aktiviert und haben Freude am Gemeinschaftserlebnis.

Wenn die Senioren gemeinsam ein Puzzle lösen, Laub vom Tisch fegen, eine Geburtstagstorte backen oder Besteck zum Glänzen bringen, haben alle Beteiligten Spaß und Erfolgserlebnisse. „Es gibt bei den Spielen keine Verlierer. Für dementiell veränderte Menschen ist das toll: Es ist immer ein positives Erlebnis und schon kleinste Bewegungen zeigen Wirkung“, sagt Michaela Sauer, Einrichtungsleitung der Ökumenischen Seniorenhilfe in Limburgerhof, die im März ein Tovertafel-Paket von der Dietmar Hopp Stiftung erhalten hat. red

Info: Infos zur Förderaktion unter www.greifbares-glueck.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3