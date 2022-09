Porsche landet bei Unfall in einem Sinsheimer Vorgarten

Sinsheim. Bei einem besonderen Verkehrsunfall in Sinsheim ist am Dienstagabend ein Porsche in einem Vorgarten gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-jähriger Porsche-Fahrer gegen 20.30 Uhr auf der Mozartstraße in Richtung der Stiftstraße unterwegs. Plötzlich kam der 38-Jährige offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst gegen den Zaun eines dortigen Anwesens und anschließend gegen mehrere Bäume, ehe die Fahrt im Hof eines weiteren Anwesens endete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die Polizeikräfte eintrafen, nahmen sie einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Er hatte seine beiden Kinder mit im Wagen dabei – glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Porsche musste abgeschleppt werden, weil Betriebsstoffe ausliefen. Die Polizei stellte das Fahrzeug, ebenso wie der Führerschein des 38-Jährigen, sicher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf weit über 10 000 Euro.

Der betrunkene Mann musste die Polizeikräfte mit auf die Wache begleiten, wo ihm Blut entnommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen und darf bis auf Weiteres keine führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen.