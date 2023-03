Porsche im Wert von rund 100.000 Euro in Walldorf gestohlen - Zeugen gesucht

Walldorf. Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Walldorf einen Sportwagen im Wert von rund 100 000 Euro gestohlen. Wie der Porsche 911 Carrera 4, der vor einem Anwesen in der Alten Friedhofsstraße abgestellt war, entwendet wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt - beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch beim Fahrzeughalter.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.