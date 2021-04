Dielheim. Weil ein 58-jähriger Fahrer eines Porsche am Montag kurz vor 6 Uhr an der Einmündung Querstraße/Hauptstraße in Dielheim die Vorfahrt missachtete, ist es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 73-Jährigen gekommen. Der Mercedes-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Horrenberg unterwegs.

AdUnit urban-intext1

Beide Beteiligte blieben unverletzt, der Gesamtsachschaden beläuft sich allerdings auf 20 000 Euro.