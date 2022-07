Popcornmaschine gerät in Brand - Kino in Walldorf wird vorsorglich geräumt

Walldorf. Eine Popcornmaschine in einem Walldorfer Kino ist am späten Dienstagnachmittag in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei begann die Maschine gegen 17 Uhr während des Betriebes im Verkaufsbereich plötzlich zu rauchen. In der Folge entstand innerhalb der Maschine ein Kleinbrand, welcher geistesgegenwärtig von Mitarbeitern des Kinos gelöscht wurde. So konnte ein Übergreifen des Brandes auf anderes Inventar vermieden werden. Die rund 70 anwesenden Kinobesucher wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen durch die Rauchentwicklung verletzt.

