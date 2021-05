Ponys mit Schnitten und Peitschenhieben verletzt

Haßloch. Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Hengste der Pony-Farm verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch eine Tierärztin am nächsten Morgen blutende Schnitte und Striemen, die offensichtlich durch Peitschen verursacht wurden, an den beiden Dartmoor-Ponys durch eine Tierärztin festgestellt.

Die Polizei Haßloch hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefonnummer 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.