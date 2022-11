Pommes lösen Feuerwehreinsatz in Landau aus

Landau. Beim Versuch sich Pommes zuzubereiten, hat eine 14-Jährige am Freitagvormittag in Landau einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich gegen 11.30 Uhr das erhitzte Fett und die Löschversuche der 14-Jährigen scheiterten. Die 14-Jährige rief schließlich den Notruf an und informierte selbst die Rettungsleitstelle. Das Mehrfamilienhaus im Nordringwurde vorübergehend evakuiert, verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr konnte der Fettbrand gelöscht werden. Die Küche wurde durch den Brand weitestgehend zerstört, die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten Teile des Nordrings vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1