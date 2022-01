Polizisten beleidigt und getreten: 18-Jähriger muss Nacht in Zelle verbringen

Worms. Gleich mehrere Strafverfahren hat sich ein 18-Jähriger aus Osthofen eingehandelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren den Beamten in der Nacht zu Sonntag Steine werfende Jugendliche am Bahnhof in Osthofen gemeldet worden. Der augenscheinlich unter Drogen und Alkohol stehende 18-Jährige fiel dabei laut Polizei als einer der Hauptaggressoren auf. Dieser beleidigte und bedrohte die Beamten fortlaufend und versuchte zwei Mal, einen Beamten zu treten. Glücklicherweise traf er nicht.

Da der junge Mann einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam und sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht in einer Zelle bei der Polizeiinspektion Worms verbringen. Da sich der 18-Jährige selbst nach einigen Stunden noch immer nicht beruhigte, werde nun ein Richter über die Dauer seines Aufenthalts im Polizeigewahrsam entscheiden, hieß es weiter. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte sowie Beleidigung und Bedrohung wurden eingeleitet.