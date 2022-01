Polizisten bei Kusel erschossen - zwei Tatverdächtige festgenommen

Kusel. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz ist ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 32-Jährige sei wie zuvor der 38-Jährige im saarländischen Sulzbach gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber noch, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es weitere Mittäter gebe.

Zwei Polizisten sind in der Nacht zu Montag im Kreis Kusel bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Die Polizei fahndete öffentlich nach einem 38-jährigen Mann aus dem Raum Saarland. Die Polizei hat nach dpa-Informationen am Tatort der Pfalz Papiere eines Verdächtigen gefunden.

Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben, hatte sich ein konkreter Tatverdacht ergeben. Die Beamten fahndeten mit Hochdruck nach ihm. Im Einsatz waren auch Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Spezialkräfte der Polizei. Die Polizei warnte die Bevölkerung auch vor dem Mitnehmen von Anhaltern im Landkreis Kusel.

In der Nacht zum Montag wurden eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Polizist bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz erschossen. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie «Die schießen». Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.