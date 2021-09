Polizisten bei Einsatzfahrt verletzt

Worms. Auf dem Weg zu einem Unfall auf der B 9 ist ein Polizeiauto in Worms selbst in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren der 28-jährige Beamte und seine 24-jährige Kollegin der Wormser Polizei gegen 19.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Mainzer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße „In der Hollerhecke“ kollidierte der Streifenwagen mit dem Ford eines 48-jährigen Wormsers.

Durch den Zusammenstoß kam der Streifenwagen von der Fahrbahn ab und prallte auf einem angrenzenden Parkplatz gegen einen geparkten Mitsubishi. Dieses Auto stieß gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Die beiden Polizisten kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 83 000 Euro. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.

Der Streifenwagen war auf dem Weg zu einem Unfall in Worms-Rheindürkheim. Dort war gegen 19.15 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW gegen eine Hauswand gekracht, nachdem er auf der B 9 einen Rückstau übersehen, nach rechts ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen war. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die B 9 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 20.50 Uhr voll gesperrt. her