Bilanz des SEK-Einsatzes in Boxberg: Polizist durch Schuss verletzt - Sieben Festnahmen

Boxberg. Bei einem dramatischen Polizeieinsatz in Boxberg zwischen Heilbronn und Würzburg sind am Mittwoch sieben Personen festgenommen worden. Dies teilte eine Polizeisprecherin mit. Zuvor waren bei einer Durchsuchungsaktion mehrere Schüsse gefallen. Ein SEK-Beamter wurde verletzt - nicht lebensgefährlich, wie die Sprecherin erläuterte. Er wurde wohl am Bein getroffen.

Spezialkräfte wollten das Gebäude am frühen Morgen im Main-Tauber-Kreis genauer unter die Lupe nehmen. Die Durchsuchung fand wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes statt.

Ein Mann habe sich der Festnahme widersetzt. Ein Bezug zur sogenannten Reichsbürger-Szene sei nicht auszuschließen. Ein politisch motivierter Hintergrund werde geprüft. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Laut dem Verfassungsschutz gibt es etwa 3300 Personen in dieser Szene in Baden-Württemberg. "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihres Rechtssystems, sprechen Politikern und Staatsbediensteten die Legitimation ab und verstoßen immer wieder gegen Gesetze.

