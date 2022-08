Polizist befreit Ziege

Gleisweiler. Auch beim lautetesten Meckern bleibt die Polizei offenbar gelassen. Mit einem beherzten Griff hat ein Kommissar eine Ziege am Freitag in Gleisweiler bei Edenkoben aus einer misslichen Lage befreit.

Wie die Polizei mitteilte, rief eine besorgte Anwohnerin bei der Polizei an und meldete ein Ziegenbaby, das in Not geraten sei und herzzerreißend gemeckert habe. Es habe sich in einem Zaun seines Geheges nördlich von Gleisweiler verfangen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine ausgewachsene Ziege, die sich mit ihrem Kopf und ihrern Hörnern im Drahtzaun verfangen hatte. Sie hatte wohl versucht, das saftigere Gras auf der anderen Seite des Zauns zu erreichen und war dabei hängengeblieben. Der diensthabende Polizist packte die Ziege laut Mitteilung bei den Hörnern und befreite sie aus ihrer misslichen Lage. Das Tier galoppierte zu seinen Artgenossen davon, „die sich wie in einer Reihe aufstellten, als wollten sie den Helfern danken“, heißt es in der Mitteilung. Mit einem „Gern geschehen“ verabschiedeten sich die Beamten und fuhren zum nächsten Einsatz. bcn

Auf der Suche nach frischen Grün hat sich die Ziege im Zaun verfangen. © Polizei