Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht Bilanz zum Blitzermarathon - mehr als 1700 Verstöße

Rheinpfalz. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Donnerstag beim sogenannten Speedmarathon Raser verstärkt ins Visier genommen. An verschiedenen Örtlichkeiten wurde den gesamten Tag über in der Vorder- und Südpfalz die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen kontrolliert.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden an 31 verschiedenen Kontrollstellen insgesamt 33 908 Fahrzeuge überprüft. Bei den manuellen Geschwindigkeitskontrollen wurden 140 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Durch automatisierte Messanlagen, welche zusätzlich für den "Speedmarathon" genutzt wurden, konnten 1757 Verstöße gemessen werden. Auch die Prävention spielte bei diesen Kontrollen eine große Rolle. So wurden die Betroffenen in einem persönlichen Gespräch auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Fahrer unter Drogeneinfluss in Worms

Auf der B9 in Worms in Fahrtrichtung Mainz wurde auf Höhe der Karl-Hofmann-Anlage eine Kontrollstelle eingerichtet - insgesamt konnten 23 Fahrzeuge kontrolliert werden. Das Verkehrsaufkommen war laut Polizei uhrzeitbedingt gering, jedoch konnten trotzdem sieben Geschwindigkeitsverstöße und 1 Ordnungswidrigkeit wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Bei dem 33-jährigen Fahrer konnte die Einnahme von Kokain festgestellt werden.

