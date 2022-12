Polizeipräsidium Rheinpfalz zeigt verstärkt Präsenz in der Silvesternacht

Ludwigshafen. Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz werden in der Silvesternacht in der gesamten Vorder- und Südpfalz verstärkt Präsenz zeigen. Wie die Polizei mitteilte, sollen dabei vor allem Orte, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, im Blickpunkt stehen. Wer Hilfe benötigt, soll die Polizistinnen und Polizisten gerne ansprechen. Damit alle auch nach dem Feiern wieder sicher nach Hause kommen, wird die Polizei außerdem verstärkt Verkehrskontrollen durchführen.

Waren zu den vergangenen beiden Jahreswechseln der Verkauf von Feuerwerk und Böllern verboten, ist das in diesem Jahr wieder uneingeschränkt möglich. Tipps zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk finden Sie in der Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/0vxnS