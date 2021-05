Polizeiliches Geleit

Hockenheim. Zu einem tierischen und süßen Einsatz ist die Hockenheimer Polizei ausgerückt. Am Dienstagmorgen hat ein Anrufer gegen acht Uhr eine im Straßenverkehr umherirrende Entenfamilie den Beamten des städtischen Polizeireviers gemeldet. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Die Entenmutter versuchte demnach vergeblich, mit ihren acht Küken die Lussheimer Straße in Hockenheim – ausgehend vom Parkplatz eines dort gelegenen Einkaufmarktes, zu überqueren.

AdUnit urban-intext1

Bis zum Eintreffen der Tierrettung wurde die junge Entenfamilie von zwei Polizeibeamten „in Schach gehalten“, wie die Polizei weiter mitteilt. Sie konnte anschließend unversehrt an einem nahegelegenen Bachlauf freigelassen werden. Dort schwamm die gesamte Familie wohlauf und putzmunter davon. Das eigentliche Ausflugsziel von Familie Ente blieb bis zum Schluss ungeklärt, hieß es von der Polizei weiter. her