Polizeikontrolle deckt Drogenkonsum und Diebstahl in Schifferstadt auf

Schifferstadt. Nach einer Verkehrskontrolle in Schifferstadt am Samstag, wird gegen einen Mann wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrrad- und Handydiebstahl ermittelt. Wie die Polizei berichtet, fuhr er gegen 01.40 Uhr mit dem Fahrrad auffällig große Schlangenlinien. Der Mann gab zu, Marihuana konsumiert zu haben. Außerdem stellte sich heraus, dass er das Fahrrad zuvor am Hauptbahnhof gestohlen hatte. Auffällig war zudem, dass er das Handy, das er mit sich führte, selbst nicht entsperren konnte.

Zeugen oder Geschädigte der Diebstahlfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/495-0 zu melden.