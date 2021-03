Heidelberg. Mit einer groß angelegten Polizeiaktion ist am Freitag nach einer 81-Jährigen aus Leimen gesucht worden. Wie die Beamten mitteilen, war die Frau zuvor mit ihrem Ehemann in einem Einkaufszentrum in Heidelberg-Rohrbach unterwegs gewesen. Gegen 10:45 Uhr trennte sie sich unbemerkt von ihm. Aufgrund des Gesundheitszustandes der 81-Jährigen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befand. Eine sofort eingeleitete Suche der Polizei fand in den Bereichen Heidelberg-Kirchheim, Heidelberg-Rohrbach und Leimen statt. Neben der Rettungshundestaffel des DRK kam hierbei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 20:10 Uhr wurde die Vermisste von einem Verkehrsteilnehmer im Bereich Kirchheim gefunden.

