Polizeihubschrauber entdeckt 80 Jahre alte Vermisste in Weinheimer Waldgebiet

Weinheim. Eine vermisste 80 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag von einem Polizeihubschrauber in einem Waldgebiet in Weinheim entdeckt worden. Die Polizei suchte seit dem Vormittag mit einem Großaufgebot nach der Seniorin, teilte die Behörde mit. Eine Person sei bei der Fahndung gegen 15.35 Uhr von dem Hubschrauber in dem angrenzenden Waldgebiet zur Mühlheimer Talstraße auf dem Boden liegend festgestellt worden. „Nach ersten Mitteilungen handelt es sich bei der Person zweifelsfrei um die Vermisste“, berichtete die Polizei.

Eine Streife begab sich schließlich zu ihr. Die Seniorin sei bei Bewusstsein gewesen. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die Frau anschließend.