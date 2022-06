Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung - Person mit Machete unterwegs?

Edingen-Neckarhausen. Zu einem Einsatz der Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ist es am Freitagvormittag in Edingen-Neckarhausen gekommen. Nach Angaben der Beamten, sei kurz nach 11 Uhr in Edingen eine Person mit einer Machete oder einem ähnlichen Gegenstand aufgefallen und habe dort auf Pflanzen eingeschlagen. Im Laufe der Einsatzmaßnahmen wurden die Kinder sowie das Personal eines nahegelegenen Kindergartens sowie einer Schule gebeten, dass Gebäude zunächst nicht zu verlassen. Nachdem es keine Hinweise auf eine Gefährdung gab, konnten die Maßnahmen aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Identität des Verdächtigen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1