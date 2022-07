Polizeieinsatz nach Drohanruf in Weinheimer Krankenhaus - Festnahme

Weinheim. Ein 31-jähriger Mann hat am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen polizeilichen Einsatz mit starken Polizeikräften ausgelöst, nachdem er in einem Weinheimer Krankenhaus angerufen und mit einer Ärztin gesprochen hatte. Da der 31-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mit dem Gesprächsverlauf unzufrieden war, sprach er gegenüber der Ärztin unkonkrete Drohungen aus, wie die Polizei berichtet.

Die Beamten wurden daraufhin informiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten die Personalien des Mannes schnell verifiziert werden. Der 31-Jährige wurde kurz nach 12 Uhr durch Polizeikräfte vor seiner Wohnung festgenommen und wird nun in psychiatrische Behandlung übergeben. Eine tatsächliche Gefährdung für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.