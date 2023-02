Ludwigshafen. Ein 34-Jähriger hatte am Dienstagvormittag damit gedroht seine getrenntlebende Ehefrau zu töten. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann anschließend bei der Fahndung mit starken Polizeikräften am Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen festgestellt und vorläufig festgenommen worden. Er hatte ein Messer bei sich. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1