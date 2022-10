Polizeieinsatz bei Hochzeit in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Aufgrund von Knallgeräuschen ist es am Samstagmittag auf einer Hochzeitsfeier in der Friesenheimer Straße in Ludwigshafen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich gegen 14.30 Uhr die Teilnehmer einer geplanten Hochzeitsfeier, um gemeinsam den Ort der Feierlichkeit anzufahren. Da aus der Gruppe heraus durch Anwohner Knallgeräusche wahrgenommen wurden, informierten diese die Polizei. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Vorfällen, bei welchen aus Hochzeitsgesellschaften vereinzelt Personen heraus mit Schreckschusswaffen schossen. Die Beamten konnten bei den Feiernden vor Ort jedoch keine gefährlichen Gegenstände feststellen, welche die Knallgeräusche hätten verursachen können. Das Brautpaar wurde durch die Beamten dennoch bezüglich der polizeilichen Erfahrungen sensibilisiert.

