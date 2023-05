Polizeieinsatz an einer Schule in Wörth nach E-Mail Drohung

Wörth am Rhein. Nach einer unbekannten Drohung an eine Schule am Mittwochvormittag ist es in Wörth am Rhein zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam die Drohung per E-Mail, worauf die Polizei gegen 10.30 Uhr an der Schule den Vorfall kontrollierte. Die Ermittlungen ergaben daraufhin keine Hinweise dazu, dass die Drohungen ernst gemeint und tatsächlich auch umgesetzt werden sollten.

Derzeit ermittelt die Polizei danach, wer die E-Mail verfasst haben könnte. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 07271/9221-0.