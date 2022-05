Frankenthal. Die Polizei Frankenthal hat eine Einsatzbilanz zum Frankenthaler Strohhutfest am Wochenende veröffentlicht. Wie die Polizei mitteilt, wurden insgesamt neun Strafanzeigen aufgenommen. Darunter befinden sich nach Polizeiangaben sechs Körperverletzungen und zwei Diebstähle. Ein Polizeibeamter wurde beim Einsatz leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Am Sonntag hat die Polizei drei Platzverweise ausgesprochen und davon eine Person in Gewahrsam genommen.

