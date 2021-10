Polizeibeamte beleidigt

Bad Dürkheim. Betrunken sind drei junge Erwachsene am Samstagabend auf E-Scootern unterwegs gewesen. Weil einer von ihnen gegen 18 Uhr mit dem Roller einen Hang in der Karl-Räder-Allee hinunterstürzte, wurde die Polizei alarmiert. Wie die Beamten mitteilten, verlief der Einsatz zunächst ruhig. Die leicht verletzte Frau wurde medizinisch versorgt, die beiden Männer mussten einen Atemalkoholtest durchführen. Außerdem stellte die Polizei bei der Gruppe Marihuana und LSD sicher. Während der Kontrolle reagierten die Männer zunehmend aggressiv und beleidigten die Beamten. Sie mussten die Polizisten auf die Wache begleiten. vs

