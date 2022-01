Polizei zieht positive Bilanz

Rhein-Neckar. Auch zum Jahreswechsel in 2022 war die Silversternacht wieder von Corona-bedingten Einschränkungen begleitet. Schon im Vorjahr war die Feier im großen Stil nicht möglich – das blieb auch diesmal bei den Silvesterfeierlichkeiten so. Während die meisten im kleinen Kreis feierten, war auch die Polizei wieder im Einsatz. Die Polizeipräsidien der Region ziehen für die Silversternacht umfassend eine ziemlich positive Bilanz.

Wie hier in Mannheim blieb es auch in der Region weitgehend ruhig. © Blüthner

So auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz. In der Silversternacht sei es zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen und der Großteil der Bevölkerung habe sich an die geltenden Corona-Regelungen gehalten. Darüber informieren die Polizeibeamten in einer Pressemitteilung. 13 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten haben die Beamten im kleineren Rahmen festgestellt, darunter Anzeigen wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Beleidigungen. In zwei Fällen schritt die Polizei ein, weil Personen unter Alkoholeinfluss Auto fuhren. Insgesamt kontrollierte die Polizei 52 Personen. Als „vernünftig“ und „umsichtig“ beschreibt das Polizeipräsidium den Jahreswechsel.

Wie schon im Vorjahr bereitete sich auch das Polizeipräsidium Mannheim für die Zuständigkeitsbereiche Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis wegen der geltenden Corona-Regelungen verstärkt auf die Silversternacht vor. Wegen der verschärften Regelungen, die Ende Dezember in Kraft getreten sind, sei in der Silvesternacht erneut eine hohe Polizeipräsenz erforderlich gewesen, berichten die Beamten in einer Pressemitteilung. Vorwiegend kontrolliert wurde die Einhaltung von Alkohol-, Feuerwerks- und Verweilverboten an „publikumsträchtigen Plätzen“. So konnten die Ansammlung von Gruppen und das Zünden von Pyrotechniken im öffentlichen Raum verhindert werden.

In Heidelberg etwa waren bis kurz vor Mitternacht im Bereich der „Alten Brücke“ rund 500 Menschen vor Ort. Um die Einhaltung der Corona-Regelungen zu gewährleisten, sperrten die Beamten kurzzeitig den Zugang zu diesem Bereich. Gegen 0.15 Uhr verließen die meisten Personen schon den Platz, so dass sich gegen 2 Uhr morgens nur noch vereinzelt Personen dort aufhielten.

Brand in Freizeitbad

Insgesamt registrierte das Mannheimer Polizeipräsidium rund 559 Einsätze. Zwischen 0 und 6 Uhr rückten die Beamten zu 62 Einsätzen aus. Darunter in Hockenheim, wo ein siebenjähriges Kind von einem Auto erfasst wurde. Leicht verletzt musste es in eine Klinik gebracht werden. Ausrücken musste die Polizei außerdem zu Ruhestörungen, Streitigkeiten und mehreren Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungen und mehreren Bränden. So beispielsweise in Weinheim. Dort waren die Beamten ab 4 Uhr im Einsatz, weil im Freizeitbad Miramar ein Wäschekorb in Brand geraten war. Die Feuerwehrabteilungen der Stadt Weinheim und Lützelsachsen-Hohensachsen waren dort zur Brandbekämpfung gemeinsam im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. Die Brandursache ist unklar.