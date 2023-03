Polizei zieht nach Sturm Bilanz

Aufgrund des starken Sturms in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim zu 41 Einsätzen gekommen. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei vorrangig um die Beseitigung von Gefahrenstellen. Dazu zählten etwa umgestürzte Bäume oder umherfliegende Gegenstände wie Mülltonnen oder Bauzäune. Verletzt wurde bei dem Unwetter laut Polizei niemand. Es entstand Sachschaden in insgesamt unbekannter Höhe.

Am Rosengartenplatz in Mannheim entwurzelten heftige Windböen einen 15 Meter hohen Baum, der auf zwei geparkte Autos stürzte. An der Fahrlachstraße in Mannheim wurde ein etwa vier Meter langes und fast genauso breites Trampolin von einem Balkon im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses auf die Straße geschleudert. Das Trampolin fiel zuerst auf einen geparkten Bus und verkeilte sich dann zwischen einem weiteren abgestellten Bus und einer Mauer. Dies teilten die Beamten am Wochenende mit. Die genaue Schadenshöhe stehe in diesen Fällen bislang noch nicht fest.

In der Relaisstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau erfasste der Sturm laut Polizei einen Toyota einer 25-Jährigen, als sie gerade einen BMW überholen wollte. Dabei wurde der Toyota auf das andere Auto gedrückt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. red