Polizei zieht festsitzenden 13-Jährigen aus Schaukel für Kleinkinder

Bellheim. Ein 13-Jähriger ist auf einem Spielplatz so fest in einer Schaukel steckengeblieben, dass die Polizei anrücken musste, um ihn zu befreien. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Junge, der zusammen mit einem 12 Jahre alten Kumpel unterwegs war, am Mittwoch in Bellheim (Rheinland-Pfalz) auf die Idee, sich in eine Schaukel für Kleinkinder zu zwängen. Prompt blieb er demnach stecken und konnte sich auch mithilfe seines Freundes nicht mehr befreien. Die hinzugerufenen Polizisten zogen den 13-Jährigen einem Sprecher zufolge schließlich mit vereinten Kräften heraus. Er blieb unverletzt.

