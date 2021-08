Polizei wehrt Angriff mit Taser ab

Bad Bergzabern. Weil ein Mann auf sie losging, haben Polizisten in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) einen Taser eingesetzt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, warf der Mann am Sonntag gegen 19.40 Uhr in der Tabernae-Montanus-Straße Gegenstände aus dem ersten Stock eines Wohnhauses. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann zuvor mit einer Frau in Streit geraten war. Der 46-Jährige verschanzte sich in seiner Wohnung. Als die Beamten die Zimmertür gewaltsam öffneten, ging der Mann auf die Polizisten los, die den Angriff mit dem Taser abwehrten. Der Mann wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. vs

