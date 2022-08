Polizei weckt Mann unter qualmender Bettdecke in Viernheim

Viernheim. Die qualmende Bettdecke eines schlafenden 52 Jahre alten Gastes einer Pension in Viernheim hat in der Nacht zu Montag die Polizei auf den Plan gerufen. Der Besitzer des Gästehauses hatte zuvor Rauchgeruch aus einem Zimmer des Hauses wahrgenommen und die Beamten verständigt, teilte die Polizei mit. Als diese in das Zimmer kamen, fanden sie einen im Bett schlafenden 52 Jahre alten Mann mit einer stark qualmenden Bettdecke. Die Polizisten trugen die Decke ins Freie und weckten den Gast, der mit dem Schrecken davon kam. Wie die Decke in Brand geriet, ist unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

