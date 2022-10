Polizei warnt vor Whats-App-Betrügern

Mannheim. Die Polizei warnt wiederholt vor Betrügern, die per WhatsApp-Nachricht Geld fordern. Demnach haben sich unbekannte Täter bei einer 63-Jährigen in Neckarau gemeldet. Der angebliche Sohn behauptete, Geld zu benötigen. Die Überweisungen sollte die 63-Jährige auf verschiedene Konten durchführen. Ab dem 20. September überwies sie mehrfach Geld, bis der Betrug am 7. Oktober auffiel – als sich ihr tatsächlicher Sohn bei ihr meldete, der im Ausland lebt. Bis dahin hatte die Frau jedoch schon einen fünfstelligen Betrag überwiesen, den sie nicht zurückholen konnte.

Auch eine 58-jährige Rheinauerin fiel auf die Masche herein und überwies an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einen Betrag in vierstelliger Höhe. Als sie Kontakt zu ihrer Familie aufnahm, erkannte diese den Betrug. Die Überweisungen konnten jedoch nicht mehr gestoppt werden.

Bereits in der vergangenen Woche war eine 57-Jährige in Neckarau Opfer von Betrügern geworden. Die Frau erhielt eine Nachricht einer unbekannten Nummer mit dem Namen ihres Sohnes, der behauptete, dass sein Handy vorübergehend defekt sei. Sie solle einen Betrag in vierstelliger Höhe an ein ihr genanntes Konto zu überweisen, da er dringend Rechnungen begleichen müsse. Die Frau überwies das Geld und stellte erst im Nachgang den Betrug fest.

In St. Leon-Rot wurde eine 62-Jährige um einen Betrag in vierstelliger Höhe betrogen. Ihr fiel der Betrug jedoch rechtzeitig auf und sie informierte ihre Bank. Diese sperrte die Beträge und gab den Empfängerbanken sofort Bescheid.

Die Polizei empfiehlt, sich bei Erhalt einer Nachricht mit Geldforderungen vorerst mit einem oder mehreren Angehörigen in Verbindung zu setzen und dafür die alte, bisher bekannte und nicht die „neue“ Nummer zu nutzen.