Polizei warnt vor betrügerischen Stellenanzeigen im Internet

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar. Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor dubiosen Stellenanzeigen, die in Internet-Jobportalen ausgeschriebenen sind. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörde vom Dienstag um betrügerische Jobangebote als sogenannter Warenagent. „Dabei wurden Personen mit einem vermeintlich lukrativen Jobangebot angelockt“ berichtete ein Polizeisprecher zum Vorgehen der Täter. Letztendlich würden die Opfer jedoch für illegale Zwischenhändler-Geschäfte dienen und sich somit mitschuldig machen. „Die Beschuldigten wissen in der Regel nicht, dass sie damit strafrechtlich in Erscheinung treten“, erklärte der Sprecher zu den Konsequenzen für die Opfer. In der Region Rhein-Neckar soll es in der vergangenen Tagen vermehrt solcher Fälle gegeben haben.

Konkret sprach die Polizei einen Fall aus Leimen an, wo ein 18-Jähriger auf die Betrugsmasche hereingefallen sein soll. Der Heranwachsende habe innerhalb kürzester Zeit 39 Pakete nach Russland, Polen und Litauen verschickt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am vergangenen Dienstag stellten die Beamten schließlich noch fünf weitere Pakete sicher.

Die vermeintliche Tätigkeit besteht darin, Pakete zu empfangen, diese „zu prüfen" und umzupacken. Danach sollen die mit hochwertigen Waren wie etwa Smartphones oder Tablets bestückten Pakete weitergesendet werden, häufig ins Ausland. „Die Betrüger haben folglich die Waren in ihren Händen, können kaum nachverfolgt werden und es gibt mehrere Arten von Geschädigten in diesem Betrugsablauf“, heißt es seitens der Polizei zur Betrugsmasche.