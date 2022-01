Polizei warnt vor Anrufen von falschen Beamten

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis. Seit Wochenbeginn haben sich in der gesamten Metropolregion betrügerische Anrufe von angeblichen Polizeibeamten gehäuft. Die echte Polizei warnt daher in einer Pressemeldung vor sogenannten "Schockanrufen". Die Unbekannten sind der Suche nach potentiellen Opfern und versuchten so, die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie das Präsidium in Mannheim informierte, meldeten allein im Heidelberger Stadtteil Rohrbach am Dienstagabend innerhalb von 1,5 Stunden zehn Betroffene solche Betrugsversuche. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Erfolgreich waren die Betrüger nach derzeitigen Stand nicht.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.

Falls jemandem ein Anruf verdächtig vorkommt, sollte er unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 anrufen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Internet sind Information über alle gängigen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de abrufbar.