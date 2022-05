Polizei verfolgt Autofahrer - Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse

Rülzheim. Ein 38-jähriger Fahrer ist in Rülzheim vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und wurde von der Polizei verfolgt und eingeholt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gewendet und mit hoher Geschwindigkeit Rülzheim gerast. Die Polizei wollte ihn zuvor am Samstag, gegen 01:35 Uhr in der Bahnhofstraße kontrollieren. Der Mann fuhr sich nach kurzer Verfolgungsfahrt in einer Sackgasse fest. Als die Polizei ihn sodann kontrollierte, hatte der Mann keinen Führerschein – dafür aber laut Polizeiangaben 1,7 Promille.

