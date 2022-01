Polizei und Verbraucherschützer geben Tipps gegen Hackerangriffe

Rheinland-Pfalz. Die beliebtesten Passwörter der Deutschen sind Studien zufolge die Zahlenkombinationen „0000“ und „1234“, Kosenamen oder Wörter, die unmittelbar mit der eigenen Person oder dem Umfeld zusammenhängen. Das teilen das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Verbraucherzentrale des Landes in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Sicher seien diese Passwörter alle nicht. Zum Europäischen Datenschutztag am 28. Januar und dem „Ändere-dein-Passwort-Tag“ am 1. Februar geben Polizei und Verbraucherschützer Tipps, wie sich Internetnutzerinnen und -nutzer künftig vor Hackerangriffen schützen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst solle für jedes angelegte Konto ein eigenes Passwort verwendet werden. Dieses bestehe im besten Fall aus mindestens zehn Zeichen, sowohl aus Klein- und Großbuchstaben sowie aus Zahlen und Sonderzeichen, raten Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale. Kommt das Passwort zudem nicht im Wörterbuch vor, sind die wichtigsten Kriterien erfüllt.

Weitere Tipps des Landeskriminalamts gibt es hier im Überblick:

Tabu sind Namen von Familienmitgliedern, des Haustieres, des besten Freundes, des Lieblingsstars oder deren Geburtsdaten. Nicht empfehlenswert sind auch Passwörter, die aus gängigen Varianten und Wiederholungs- oder Tastaturmustern bestehen (z.B. asdfgh oder 1234abcd). Einfache Ziffern oder Sonderzeichen wie "$" am Anfang oder Ende eines ansonsten simplen Passwortes bieten ebenfalls keinen ausreichenden Schutz.

sind Namen von Familienmitgliedern, des Haustieres, des besten Freundes, des Lieblingsstars oder deren Geburtsdaten. sind auch Passwörter, die aus gängigen Varianten und Wiederholungs- oder Tastaturmustern bestehen (z.B. asdfgh oder 1234abcd). Einfache Ziffern oder Sonderzeichen wie "$" am Anfang oder Ende eines ansonsten simplen Passwortes bieten ebenfalls keinen ausreichenden Schutz. Ein Passwort aus Sätzen , bei welchen z.B. jeweils der Anfangsbuchstabe eines Wortes (unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung) verwendet wird, ist einfacher zu merken.

, bei welchen z.B. jeweils der Anfangsbuchstabe eines Wortes (unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung) verwendet wird, ist einfacher zu merken. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich ein Passwort durch einen Online-Passwort-Generator erzeugen zu lassen.

erzeugen zu lassen. Geben Sie Ihre Passwörter nicht an Dritte weiter.

weiter. Ändern Sie immer bereits voreingestellte Passwörter .

. Nutzen Sie einen Bildschirmschoner mit Passwortabfrage nach einer voreingestellten Wartezeit, wenn der PC angeschaltet ist oder nicht genutzt wird.

mit Passwortabfrage nach einer voreingestellten Wartezeit, wenn der PC angeschaltet ist oder nicht genutzt wird. Achten Sie außerdem darauf, sich stets vollständig auszuloggen, insbesondere wenn Sie sich an einem Computer anmelden, der von mehreren Personen genutzt wird.

Um sich die verschiedenen Kombinationen nicht alle selbst merken zu müssen, werden sogenannte Passwort-Manager empfohlen. „Diese Programme verwahren alle Passwörter verschlüsselt und kennwortgeschützt“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. „Und sie warnen auch vor sogenannten Phishing-Attacken, bei denen versucht wird, über gefälschte Webseiten Passwörter zu entwenden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2