Polizei sucht Zeugen nach schwerem Fahrradunfall in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen schweren Unfall Donnerstagnacht in Bad Dürkheim beobachtet haben. Gegen 21:58 Uhr verunglückte nach Polizeiangaben ein 64-Jahre alter Mann in der Nähe des Römischen Weinguts "Weilberg" mit seinem Fahrrad. Er verletzte sich dabei schwer. Die Polizei wurde nicht alarmiert und wurde erst im Nachgang darüber informiert, dass der Fahrradfahrer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in einem Krankenhaus liegt. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des älteren Herren konnte dieser bislang nicht befragt werden.

Zeugen können sich unter der 06322/9630 bei der Polizei melden.