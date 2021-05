Polizei sucht Zeugen

Dudenhofen. Ein Mann soll am 25. April eine Vierjährige im Bereich des Dudenhofener Abenteuerspielplatzes unsittlich berührt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, habe der Mann dem Kind anschließend etwas im angrenzenden Wald zeigen wollen. Die Mutter wurde jedoch auf die Situation aufmerksam und sprach den Mann an. Er verließ daraufhin den Spielplatz.

Er wird wie folgt beschrieben: ungefähr 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß mit kurzem dunklen Haar und sehr gepflegtem Aussehen. Er trug Jeans, braune Lederschuhe und ein schwarzes T-Shirt. Nun wurde ein Phantombild des Täters erstellt. Hinweise an die Kripo Ludwigshafen unter 0621/9 63 27 73 oder kiludwigshafen.k2@polizei.rlp.de. her