Polizei sucht Unfallfahrer zu Hause auf und stellt 4,61 Promille fest

Speyer. Die Polizei hat am Sonntagabend einen Autofahrer nach einem Unfall zu Hause aufgesucht und einen Alkoholwert von 4,61 Promille bei dem 39-Jährigen festgestellt. Der Mann hatte mit seinem Pkw zuvor ein Auto in der Speyerer Möhringstraße touchiert und einen Sachschaden verursacht, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er sich vom Unfallort entfernt. Als die Beamten den Mann zu Hause aufsuchten, „staunten sie nicht schlecht“, hieß es in einer Mitteilung. Der 39-Jährige war alkoholisiert und wies eine Atemalkoholkonzentration von 4,61 Promille auf, weshalb ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Da bei ihm zudem eine geringe Menge Cannabis gefunden wurde, muss sich der Mann nicht nur wegen der begangenen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten, sondern auch hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Drogen sowie der Führerschein des 39-Jährigen wurden beschlagnahmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1