Polizei sucht nach Zeugen von Unfallflucht in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zaun ist es offenbar am Montag in Ludwigshafen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der beschädigte Zaun im Torfstecherring gegen 14 Uhr gemeldet. Vermutlich verlor zuvor ein unbekannter Verursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er vom Torfstecherring in den Schreinerweg abbog und beschädigte hierbei den Zaun. Danach flüchtete die Person von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen, telefonisch unter 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.