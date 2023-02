Polizei sucht nach vermisster Person - Auto in Eberbach aufgefunden

Eberbach/Trier. Die Polizei sucht nach der 44-jährigen Stephanie Werel aus der Ortslage Kern, deren Fahrzeug am vergangenen Samstag in Eberbach aufgefunden wurde. Wie die Beamten mitteilten, wurde die 44-Jährige am Dienstag, gegen 15.18 Uhr, als vermisst gemeldet. Sie wurde zuletzt am Samstag von ihren Eltern gesehen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse geht die Polizei davon aus, dass die Vermisste sich in einer medizinischen Notlage befindet oder anderweitig Hilfe benötigt.

Die Suchmaßnahmen der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an. Die 44-Jährige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,68 Meter groß, braune gelockte Haare, dunkelbraune Augen, hagere Statur, Schuhgröße 38. Ein Bild der Vermissten kann hier abgerufen werden.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0651/9779-22 90 oder 0621/174-11 11 an die Polizei zu wenden.