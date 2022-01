Polizei sucht nach vermisstem 26-Jährigen mit Bild

Heidelberg/Rhein-Neckar. Seit Samstag, 15. Januar, wird der 26-jährige Winfried R. aus Heidelberg vermisst. Wie die Polizei nun mitteilte, hat der junge Mann am Montag, 3. Januar, seine Wohnanschrift in Heidelberg verlassen. Mit seiner Familie stand er das letzte Mal am Freitag in Kontakt; zu diesem Zeitpunkt dürfte sich der Vermisste im Raum Vorderpfalz aufgehalten haben. Seither verliert sich seine Spur.

Das Verhalten des Vermissten ist laut Polizei ungewöhnlich - der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Winfried R. wird wie folgt beschrieben: etwa 183 cm groß, schlanke, sportliche Figur; wiegt circa 70 Kilo; westeuropäisches Erscheinungsbild; trägt blonde kurze Haare (leicht gewellt); blaue Augen und trug zuletzt einen blonden Bart.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung-2/

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine dunkelblaue Jacke und Sportschuhe. Zudem trägt der Vermisste eine Brille und dürfte einen Rucksack mit sich führen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Aufenthaltsort von Winfried R. machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.